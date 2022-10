Rozenvalds: aptauju rezultāti parāda, kāds spēks ir dāsni finansētai kampaņai

Viņš atzina, ka viens no pārsteigumiem ir, ka iepriekšējo Saeimas vēlēšanu uzvarētāja "Saskaņa" pēc vēlētāju aptaujas rezultātiem neiekļūst parlamentā. Rozenvalda ieskatā sliktos rezultātus ir veicinājuši divi faktori. Pirmkārt, "Saskaņas" nostāja kara Ukrainā jautājumā, kuras dēļ daļa vēlētāju no viņiem novērsās. Otrkārt, ne visai izteiksmīgs sniegums priekšvēlēšanu kampaņā. "Manuprāt, viņi nebija īpaši saistoši. Viņiem arī trūkst līdera, kāds savulaik bija Nils Ušakovs. Taču Ušakovs būdams Eiropas Parlamentā nevar to darbu veikt vietējo vietā," komentēja Rozenvalds.