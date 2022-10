Cena trīskārša! Elektromobiļu īpašnieki neapmierināti ar uzlādes cenu pieaugumu, vāc parakstus, lai to samazinātu

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publicēja revīziju "Vai Satiksmes ministrija pārvalda kapitālsabiedrības atbilstoši normatīviem aktiem un labai praksei?", kur padziļināti vērtēja CSDD deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu efektivitāti izmaksu ziņā. Viens no dokumentā izteiktajiem ieteikumiem bija aktualizēt CSDD cenrādi, jo uzņēmuma sniegto pakalpojumu pašizmaksa būtiski atšķiras no tobrīd valdības apstiprinātā cenrāža.

Noteikumu projekts nosaka jaunus transportlīdzekļu vadīšanas eksāmena pakalpojumus un to izcenojumus atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, kā arī nepieciešamības atkārtotā eksāmenā apliecināt iemaņas speciālo figūru izpildē.

Pašlaik vadīšanas eksāmenam un atkārtotam eksāmenam, neatkarīgi no transportlīdzekļa kategorijas un atšķirīgā resursu ieguldījuma, ir vienota cena. Precizētas pakalpojuma cenas teorētiskajam eksāmenam mehānisko transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadītājiem, mopēdu vadītājiem, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un instruktora atestācijai.

Jaunais cenrādis paredz palielināt cenu transporta reģistrācijas numuriem, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ir "0", lai samērotu šādu numuru pieprasījumu ar to pieejamību un līdzsvarotu pakalpojuma izmaksas. Jāatzīmē, ka pašlaik pieprasījums pēc šādiem numuriem ir ievērojami lielāks nekā to skaits un tos pasūta dažu minūšu laikā pēc to piedāvāšanas CSDD e-pakalpojumā, taču nereti tie tiek tālāk tirgoti dažādos interneta portālos. Cenrādis paredz arī augstāku maksu par mopēdu, piekabju un kuģošanas līdzekļu numuru izvēli. Savukārt būtiski tiks samazināta maksa par standarta valsts reģistrācijas numura zīmju izdošanu.