Krievijas robežpunktos pie Igaunijas iestrēguši ukraiņu bēgļi. "Bija nerakstīts rīkojums - nepalīdzēt."

"Pašlaik varam apstiprināt, ka vairums rindā gaidošo cilvēku ir Ukrainas pilsoņi, kuri no Krievijas dodas uz ES. Daudzi atklāti stāsta, ka pēc tam turpinās ceļu uz Ukrainu," saka Šlosbergs.

Viņi brīvprātīgajiem stāsta, ka pavasarī un vasarā esot izbraukuši no Ukrainas, izmantojot Krievijas piedāvātos "humānos koridorus". "Viņiem vienkārši nebija nekādu citu koridoru, pa kuriem izglābties," norāda Šlosbergs. "Rindās gaidošo cilvēku vidū ir daudz ģimeņu, kurās miruši tuvinieki. Tai skaitā bērni. Šie cilvēki bēga no nāves briesmām. Viņi centās iekārtoties Krievijā. Atrast dzīvesvietu un darbu. Gandrīz visi no viņiem Krievijā dzīvoja pagaidu izmitināšanas vietās.