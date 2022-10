Video ⟩ "Apvienotais saraksts" prasīs pārvērtēt ostu reformu un Skultes termināli

“Cienījamās dāmas un kungi! Vēlēšanas ir parīt! Nu, mēs tāpat atgriezīsimies pie šī jautājuma. Nu, atgriezīsimies! Šīs divas lapeles ir Latvijas nākotne enerģētikā? Nu, piedod, tā tas nav.” Tā pēdējā Saeimas sēdē pirms vēlēšanām debatēs par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli teica no “Apvienotā saraksta” ievēlētais Māris Kučinskis. Viņš un vēl vairāki deputāti, kam prognozējama vieta nākamajā koalīcijā, balsoja pret īpaša statusa piešķiršanu Skultes projektam, kas atvieglos tā būvniecību.

Nacionālo interešu objekta statusu Skultes terminālim aizejošā Saeima ar steidzamību ir piešķīrusi, taču projekta iesniedzēji atzīst, ka ar to ir par maz. Lai atrastu naudas devēju būvniecībai, vajadzīgas arī garantijas, ka gāzi caur termināli pirks Latvijas lielākais patērētājs “Latvenergo”. Valstij piederošais uzņēmums no īpašnieka Ekonomikas ministrijas par to uzdevumu nav saņēmis.