Video ⟩ Militārās industrijas attīstīšanu grib uzticēt LMT

LMT valdes priekšsēdētājs Juris Binde: “Šī korporatīvās pārvaldības sistēma, pieejamība finanšu jomā - tas viss acīmredzami deva valdībai pamatu lemt par to, ka LMT varētu būt šis uzņēmums, kurš organizētu militārās rūpniecības infrastruktūru un ekosistēmu Latvijā.”

Taču LMT padome, kurā ir četri pārstāvji no Zviedrijas puses un divi Latvijas valsts deleģēti padomes locekļi, jautājuma skatīšanu dienaskārtībā nav iekļāvusi. “Pirmā reakcija varbūt nav tieši tāda, kādu mēs bijām plānojuši. Bet nu nekas jau vēl nav beidzies. Šobrīd ir beigušās vēlēšanas, tiks sastādīta jaunā valdība, un es domāju, ka arī Latvijas valsts spēcīgi aizstāvēs savas intereses tieši aizsardzības jomā. Un pārliecinās arī visus akcionārus, ka šādam lēmumam ir jātiek pieņemtam,” saka Juris Binde.

Tomēr arī no Latvijas puses esošo padomes locekļu puses nebija skaidra vēstījuma par ieplānoto. Turklāt, nu jau vairāk nekā gadu padomē nav viena pārstāvja no Latvijas puses, ko būtu jāvirza “Possessor”. Februārī kandidāts gan tika atrasts, taču tas saņēma negatīvu atzinumu no drošības iestādēm, un jauna meklēšana vēl nav izsludināta.