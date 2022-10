Video ⟩ "Aiz priekškara": Propagandisti aicina sabiedrību nekrist izmisumā

ISW 9. oktobrī ziņoja, ka Ukrainas spēki turpina virzīties uz austrumiem no Oskilas upes Luhanskas apgabala virzienā un ir iekļuvuši Stelmahivkā (apmēram 18 km uz rietumiem no Svatoves). Savukārt Krievijas spēkiem bija neveiksmīgs uzbrukums Burdakai Harkovas apgabalā. Jāpiebilst, ka Ukrainas avoti ziņo, ka Krievijas okupācijas varas iestādes pārceļ savas ģimenes no Hersonas apgabala uz Krimu un no Starobiļskas uz Luhansku.