Kas notiek ar mūsu ķermeni, ēdot burkānus?

Burkānos esošais A vitamīns labvēlīgi ietekmē sejas ādas stāvokli – novērš noguruma un aizkavē pirmās novecošanās pazīmes rašanos, kā arī aizsargā ādu no UV staru negatīvās ietekmes. Tāpat tas palīdz izlīdzināt vienmērīgu sejas ādas krāsu. Burkānos ir arī C vitamīns, kas atbild par kolagēna ražošanu. Ja organismā ir optimāls kolagēna daudzums, sejas āda ir mirdzoša un tā lēnāk noveco. Mājas apstākļos var pagatavot sejas masku – rīvētiem burkāniem pievieno tējkaroti medus un maigi uzklāj uz ādas. To uz sejas atstāj 10 līdz 15 minūtes un pēc tam noskalo ar remdenu ūdeni. Āda pēc maskas ir pabarota un mirdzoša. Bieži vien tiek izmantota arī burkānu sēklu eļļu, kas der gan matiem, gan sejai. Piemēram, tā var palīdzēt attīrīt galvas ādu no blaugznām un padarīt matus biezākus.