Agris Daņiļevičs: Labs skolotājs ir “traks” skolotājs

Var teikt, ka, pateicoties Guntim, es kļuvu par sakarīgu horeogrāfu. Laikā, kad sāku sacerēt dejas, tas bija viņš, kurš mani piespieda to darīt diezgan intensīvi, un neatkarīgi no tā, vai es gribu vai ne, vai es esmu tam gatavs vai ne. Pēc mēneša, kad biju iestājies kondženē, viņš man lika vadīt (ha, ha – varbūt aiz slinkuma?) ansambļa klasiskās dejas treniņnodarbības. Es ļoti gatavojos, protams, tomēr pirmās reizes pedagoģiskā pieredze bija briesmīga. Un drīz pēc tam Guntis pateica, ka tuvojas koncerts un man jāsagatavo jauna deja. Viņš mani reāli piespieda. Lai arī teicu, piemēram, ka man vēl nav tā dejas ideja līdz galam gatava, viņš tikai atbildēja, ka tās ir manas problēmas un noteiktā datumā ir jāsāk strādāt, un dejotāji gaidīs no manis deju.