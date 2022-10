Noraida "Saskaņas" deputāta kandidātu iesniegumus pārskaitīt 14.Saeimas vēlēšanu rezultātus

Šos CVK lēmumus var pārsūdzēt Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā.

Pamatojot savas aizdomas, kandidāti norādīja, ka vairākos vēlēšanu iecirkņu protokolos vēlēšanu komisijas locekļi neesot parakstījuši protokola pirmās daļas katru lapu, kā arī nav tās cauršuvuši kopā. Savukārt CVK norāda, ka attiecīgā instrukcija, kas jāievēro iecirkņu darbiniekiem, neparedz, ka vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem būtu jāparaksta katra balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas lapa, kā arī neparedz to, ka pirmā protokola daļa ir cauršujama.

Attiecībā uz kādu nebūtisku pārkāpumu CVK savā argumentācijā atsaucas uz AT Senāta Administratīvo lietu departamenta atziņām spriedumos, tajā skaitā, ka, izvērtējot vēlēšanu norises tiesiskumu, nepietiek ar pārkāpuma konstatēšanu vēlēšanu norisē, bet jāvērtē konkrētā pārkāpuma būtība un sekas. AT norādījusi, ka par vēlēšanu rezultātus ietekmējošu uzskatāms pārkāpums, ja ar to būtiski tiek ietekmēts vēlēšanu iznākums, proti, ja tiek konstatēts, ka vēlēšanu rezultāts neatspoguļo vēlētāju patieso (brīvo) gribu.