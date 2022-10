20 jautājumi elektroauto īpašniekam: atbild “TikTok” zvaigzne Raiders Raitis

Ka ziemā “neleks”, ka ziemā ir auksts salons, ka būs ātri jāmaina baterija un ka nekur nevarēs aizbraukt. Neviens no šiem mītiem nav patiess.

No elektroauto nevajag baidīties, tikai jāpadomā par to, kur to ikdienā varēs uzlādēt.