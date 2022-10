Mīti par afrikāņu bizīšu pīšanu

Tieši pretēji! Afrikāņu frizūras atvieglo ikdienas matu kopšanu – daudz retāk ir jāmazgā mati, kādu laiku nav jāķemmē, turklāt tās pasargā no saules un vēja negatīvās ietekmes. Tālākā plauktā var nobīdīt arī “karstos” matu instrumentus, ar kuriem sievietes ikdienā ļoti bieži aizraujas, – matu gofrētāju, taisnotāju vai loku veidotāju. Turklāt atkarībā no izvēlētā pinuma veida ar šādu frizūru var nostaigāt, sākot no divām nedēļām līdz pat diviem mēnešiem.