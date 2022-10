VIDEO ⟩ Raidījums skaidro ieviestās īpatnības uz Tallinas šosejas Saulkrastu apvedceļa posmā

"Būtībā šis ceļš ir tāds piemineklis mūsu valstij ar devīzi – no kļūdām laikam nemācās. Jo kas te tik nav sadarīts, barjeras, ribjolsas, skaņu sienas, apdzīt var, tad nevar, kaut kas aizkrāsots. Visu laiku ir tizli ielāpi uz ielāpiem, bet uz priekšu netiekam," secina raidījuma vadītājs Pauls Timrots, aicinot par ceļu projektēšanu atbildīgos "aizņemties" idejas, kā to labāk darīt, no kādām šajā ziņā progresīvākām valstīm.