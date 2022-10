VIDEO ⟩ Imantā ugunsgrēkā uzliesmo četri auto. Vietējie uzskata, ka uzdarbojas piromāns

To, ka pie daudzstāvu mājas izcēlies ugunsgrēks , vietējie iedzīvotāji Zentenes ielā 26 pamanīja tikai brīdī, kad liesmas "Toyota" bija apņēmušas pilnībā. Ugunsgrēks izplatījās arī uz trim blakus stāvošajiem spēkratiem: BMW, "Citroen" un vēl kādu "Toyota".

No karstuma ieplīsa pirmā stāva dzīvokļa logi, kā arī bojāti stikli kāpņu telpai. Sakausētās "Toyota" īpašnieka ģimeni naktī pamodināja kaķis. Sākotnēji viņi pat nenojauta, ka aizdedzies tiešu viņu spēkrats.

"Toyota" īpašnieka dēls Oļegs stāsta, ka mašīna bija jauna, pirms 11 mēnešiem iegādāta, līdz ar to tehniskajām problēmām nevajadzējis būt.

Jau pēc glābēju darba, uz "Toyota" virsbūves parādījušies Z burti. Pēc vietējo teiktā, to uzkrāsojis kāds apkārtnē zināms cilvēks, no kura daudziem bail. Oļegs stāsta, ka ģimenei šobrīd nav ideju par to, kas varētu būt spēkratu bojājis vai pēcāk apzīmējis.