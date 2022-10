Filmas "Dziļā rīkle" netīrās aizkulises un porno "zelta laikmeta" aktrise Lavleisa

Kadrs no filmas "Dziļā rīkle"

Filmas "Deep Throat" milzīgie panākumi var likt dažiem cilvēkiem iedomāties, ka zvaigzne ir peldējusies naudā un slavā, bet tas bija tālu no īstenības. Neviens skaļi nerunāja, ka

par lomu filmā, kas nopelnīja 600 miljonus dolāru, Lavleisa saņēma vien 1250 dolāru. Un tā ir tikai viena daļa no viņas traģiskā stāsta.

"Viņa tika izmantota ik uz soļa," žurnāla "Hustler" izdevējs Lerijs Flints stāstīja CNN. "Nebija tā, ka viņa pamostos no rīta un nevarētu sagaidīt, kad varēs iet uz darbu. Tas bija ļoti tālu no patiesības. Viņai ar to visu lika nodarboties vardarbīgais vīrs Čaks Treinors."