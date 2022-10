Rajevskis: "Progresīvo" iespējas piedalīties koalīcijas veidošanā turpina attālināties

Eksperts prognozē, ka "Jaunās vienotības" (JV) līdera, Ministru prezidents Krišjāņa Kariņa vadībā koalīcijas veidošanas sarunas turpināsies arī pēc pirmdien, 17.oktobrī, paredzētās Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Kariņu. Tāpat šis process pagaidām virzās uz to, lai tiktu izveidota trīs partiju - JV, AS un NA - veidotā koalīcija, jo aizvien mazāk parādās nopietni politiski argumenti, lai NA un AS novirzītos no šī modeļa, skaidroja Rajevskis.