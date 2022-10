Politoloģe: Ar koalīcijas veidošanu partijām iet sarežģītāk nekā gaidīts

Partijām ir jāmēģina rast kādu izeju no šīs situācijas un saprast, kā virzīties tālāk, sacīja politikas eksperte.

Vaicāta, cik liela viņas skatījumā ir iespēja, ka partijas spēs vienoties par kādu no pagaidām izvirzītajiem koalīcijas sastāviem - ar vai bez "Progresīvajiem", politoloģe sacīja, ka pagaidām to vēl neviens nevar paredzēt.

"Jautājums ir par to, kurš un pie kādiem nosacījumiem būs gatavs atkāpties no savas pozīcijas,"

pauda Metla-Rozentāle, skaidrojot - vai nu "Jaunajai vienotībai" (JV) ir jāatkāpjas no savām pozīcijām, piekrītot, ka "Progresīvie" netiek ņemti valdībā, vai arī jāatkāpjas ir Nacionālajai apvienībai (NA) un "Apvienotajam sarakstam" (AS) tomēr pieļaujot "Progresīvo" dalību.

Politoloģe pieļāva, ka ir iespējams vēl kāds trešais scenārijs, kurā neviens nepiekāpjas, un ir jādomā par citu premjera amata kandidātu. "Es domāju, ka tā ir tālāka nākotne, bet vispār mēs nevaram šobrīd paredzēt, kurš no scenārijiem realizēsies," sacīja Metla-Rozentāle.

Konkrētu personu, kura varētu pārņemt no Krišjāņa Kariņa (JV) iniciatīvu valdības veidošanā, eksperte neņēmās nosaukt. "Kariņa zīmīgā personība ir daļa no JV panākumiem iepriekšējās vēlēšanās un ceļā cauri krīzei. Un tas ir tāds kā JV veiksmes spēks, kā Lāčplēsim ausis," sacīja politoloģe. Līdz ar to, viņas skatījumā, noņemot šo cilvēku un piedāvāt, ka JV veido valdību ar kādu citu cilvēku priekšgalā, tas varētu būt veids, kā vājināt JV pozīcijas.