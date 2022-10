Uzzini, kurām zvaigznēm šonedēļ veiksies naudas lietās!

Šī darba nedēļa ļoti rosīga jau no pirmdienas rīta. Plānosi, organizēsi un skubināsi kolēģus. Dažam tas varbūt nebūs pa prātam, bet ko darīt? Kādam ir jābūt pirmajās rindās, lai vestu aiz sevis pārējos. Un tev tas lieliski izdodas. Ielūkojies gan līgumos un bankas kontā – vai samaksa atbilst ieguldījumam. Vari arī runāt par peļņas palielināšanu. Dažādi interesanti pavērsieni iespējami sirdslietās. Dzīvē pēkšņi var parādīties kāds cilvēks no pagātnes. Pāriem vajadzētu izrauties no ikdienības un doties romantiskā izbraucienā.