Aptauja: Tikai piektdaļa Latvijas iedzīvotāju gatavojas vakcinēties pret Covid-19 un uz pusi mazāk - pret gripu

Visaktīvāk no šo slimību iespējamajām sekām ar vakcīnas palīdzību sevi gatavojas pasargāt gados vecākie iedzīvotāji.

Kopumā neliela daļa iedzīvotāju vakcinēsies vēl pret citām slimībām kā difterija, saslimšana ar pneimokoku, malāriju un citām slimībām, bet vairākums aptaujāto - 68% - šajā rudenī nav plānojuši saņemt kādu no Latvijā pieejamajām vakcīnām.

Neraugoties uz speciālistu aicinājumiem neatlikt vakcināciju pret gripu un Covid-19 , šoruden pret gripu plāno vakcinēties vien 13% aptaujāto iedzīvotāju, procentuāli vienādi sievietes un vīrieši - katrā no šīm grupām pa 13%.

Aktīvākie vakcīnas saņēmēji gatavojas būt seniori no 60 līdz 74 gadiem - 23% no šajā vecuma grupā aptaujātajiem. Vismazāk apstiprinošo atbilžu aptaujā par šo jautājumu saņemts no jaunākās 18 līdz 29 gadus veco iedzīvotāju grupas, kurā tikai 8% atbildējuši, ka plāno vakcinēties pret gripu.