Spīdzināšana kā daļa no plāna: publicēti Krievijas armijas spīdzināšanas kambaru foto no Izjumas

Cilvēktiesību organizācija "Human Rights Watch" ( HRW ) trešdien publicētā ziņojumā norāda, ka Krievijas karaspēks un tā ielikteņi okupētajās teritorijās regulāri spīdzinājuši ukraiņus, kurus bija aizturējuši. Organizācija pēc pilsētas atbrīvošanas runājusi ar 14 vīriešiem un vienu sievieti, kuri paši bija pakļauti spīdzināšanai, un vēl teju 100 Izjumas iedzīvotājiem, no kuriem vairumam ir kāds radinieks vai draugs, kas ticis spīdzināts.

Cietušie Izjumā identificējuši vismaz septiņus spīdzināšanas kambarus. Divi no tiem bija iekārtoti skolās. Organizācija HRW publiskojusi attēlus no vietām, kurās tika turēti ukraiņi.

"Nežēlīgā vardarbība Izjumā nebija nekādi atsevišķi gadījumi," uzsver HRW pārstāve Belkisa Ville. "Vairāki upuri mums sniedza ticamas liecības par spīdzināšanu, ko piedzīvojuši Krievijas spēku un tiem pakļauto personu veikto nopratināšanu laikā, kas ļauj secināt, ka šāda izturēšanās bija daļa no piekoptās politikas un plāna."

Upuri stāsta, ka tikuši aizturēti mājās vai uz ielas un ieslodzījumā pavadījuši līdz 14 dienām. Visi vīrieši stāsta, ka esot spīdzināti ar elektrošoku, kā arī sisti ar dūrēm, metāla un plastmasas caurulēm, gumijas šļūteni vai vienā no gadījumiem - ar mietu, kam galā piesiets smilšu maiss. Viens no vīriešiem, ar ko runāja HRW pētnieki, tika aizturēts piecas reizes un katru no tām tika spīdzināts.