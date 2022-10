Infografika ⟩ Atskats uz “Vēlēšanu kalkulatora” rezultātiem. Ko varam secināt?

Elektorāta aktivitātes pieaugums vismaz pagaidām ir panākts. Tomēr sabiedrības sašķeltības un zemās uzticības varai izaicinājumi aizvien ir spēkā. Un arī otrādi – varas aizdomīgums pret to, ko sauc par pūļa gudrību. Platforma Open2Vote, kas ir pamatā Vēlēšanu kalkulatoram, ir viens no veidiem, kā šo sašķeltību un plaisu mazināt, balstoties reālos darbos – plenārsēžu balsojumos – no Saeimas puses un salīdzināmos balsojumos no platformas lietotāju puses.