Pauls Siliņš: drosme palīdzējusi man nonākt tur, kur esmu šodien

Paula dzīvē ir bijis laiks, kad viņš "Subway" ēstuvēs gatavojis sendvičus – tas ļoti nepatika viņa ego, tomēr ieaudzināja vērtīgas rakstura īpašības. "Ir jāmācās paļauties un pieņemt to, ka dzīvē ne vienmēr viss notiek pēc plāna. Nevajag gaidīt, ka tu būsi virsotnēs, nemēģinot tajās uzkāpt," stāsta Pauls. Viņš iesaka ikvienam eksperimentēt un uzdrīkstēties izmēģināt vēl nepieredzētas lietas: "Tas palīdzēs saprast, kurš virziens potenciāli varētu būt tavs vai, iespējams, vēl svarīgāk – kurš virziens absolūti nav tavs!"

Pauls izceļ trīs īpašības, kuras nepieciešamas attīstīt ikvienam, neatkarīgi no izvēlētās profesijas. Viena no tām ir komunikācijas prasme: "Spilgtas personības aizrauj ar harizmu un savām runas spējām, un tas ir lieliski, tomēr dažkārt vēl svarīgāk ir iemācīties klausīties. Arī tā ir svarīga prasme." Komunikācija ir jāattīsta visu mūžu – pat, ja strādā šajā nozarē. Vēl Pauls izceļ pašpietiekamību un spēju sadarboties komandā. Lai gan šīs īpašības var šķist pretrunīgas, tās abas ir ļoti svarīgas. "Pašpietiekamība un patstāvība ļauj saglabāt vēsu prātu situācijās, kurās kolēģi vai apkārtējie nav blakus un nespēj palīdzēt, taču ir nepieciešams risinājums," stāsta Pauls. Runājot par komandas darbu, viņš atzīst, ka labāk darbojas vienatnē, bet no darba komandā dzīvē nav iespējams izvairīties.