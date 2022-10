Veselības indekss: Par 12% pasliktinājies iedzīvotāju veselības pašvērtējums un pieaug farmaceita loma veselības aprūpes sistēmā

Dr. Dārta Geižāne norāda, ka pastāv pasākumu kopums jeb miega higiēna, kuru, regulāri ievērojot, ir iespējams uzlabot miega kvalitāti: “Nevajadzētu vismaz divas stundas pirms miega izmantot jebkāda veida viedierīces, kas izdala zilās gaismas starojumu. Tas stimulē smadzenes, līdz ar to pēc tam smadzenēm ir grūtāk atslābt un iemigt. Papildu tam vajadzētu parūpēties, lai telpa ir klusa un tumša, bez liekiem trokšņiem un apgaismojumiem. Noteikti vajadzētu izvairīties no pārmērīgas ēšanas tieši pirms gulēt iešanas.”

Vienlaikus jāatzīst, ka pētījuma rezultāti atklāj arī pozitīvu tendenci – iedzīvotāji cenšas savā ikdienā iekļaut vismaz kādu veselīgu ieradumu. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pētījuma rezultātiem, šogad par 6% pieaudzis to respondentu īpatsvars, kuri diennaktī izdzer vismaz 1,5–2 litrus ūdens (48%), par 5% pieaudzis gan to iedzīvotāju skaits, kuri ierobežo cukura patēriņu (44%), gan arī to iedzīvotāju skaits, kuri cenšas ierobežot sāls patēriņu (37%). Par 7% pieaudzis arī to respondentu skaits, kuri, rūpējoties par savu veselību, ikdienā lieto uztura bagātinātājus (32%).