Ostrovskis: Skats uz ārējiem apdraudējumiem ir veids, kā novērst uzmanību no iekšpolitiskām problēmām

"Viens no veidiem, kā novērst uzmanību no iekšpolitiskām problēmām, vienmēr ir bijis skats uz ārējiem apdraudējumiem," Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atzina TVNET GRUPAS galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Raidījumā Ostrovskis, kopā ar kolēģiem no Latvijas Radio, "Latvijas Avīzes" un portāla "Delfi" pārrunāja šīs nedēļas aktivitātes kā Latvijā, tā ārpus tās.