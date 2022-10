Idejas, kā pavadīt skolēnu rudens brīvlaiku

Katlā lej ūdeni, pievieno buljona kubiņu un veselus vistas šķiņķus. Vāri 10 minūtes. Kamēr buljons vārās, sagriez burkānus, lokus, sēnes un no kukurūzas vālītes noņem kukurūzas graudiņus. No gatavā buljona izņem vistas šķiņķus un sagriez tos mazākos gabaliņos. Liec atpakaļ katlā gaļu un sagrieztos dārzeņus, pievieno zaļos zirnīšus un vāri 15 minūtes. Zupu noņem no uguns, pievieno nūdeles, uzliec vāku un ļaut visam ievilkties vēl 5 minūtes. Zupa ir gatava pasniegšanai!