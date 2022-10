EP 2022.gada žurnālistikas balvu piešķir reportāžai par Krievijas ietekmi Āfrikā

Dafnes Karuanas Galicijas balvu žurnālistikā saņēma Klemāna Di Romas un Karola Valada dokumentālā filma "Centrālāfrikas Republika Krievijas maigās varas ietekmē". Dokumentālā filma ir mediju uzņēmumu" Découpages" un "Arte" kopražojums. Sākotnēji to pārraidīja kanāls "Arte" franču, vācu un angļu valodā, vēlāk - arī kanāls "France 24", savukārt Francijas laikraksts "Le Monde" par šo tematu publicēja rakstu.

Krastiņš norādīja, ka no šā gada 3.maija līdz 1.augustam savus darbus žūrijai iesniedza vairāk nekā 200 žurnālistu no 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Vispirms žūrija atlasīja 11 labākos pieteikumus, no kuriem tika izvēlēts viens laureāts.