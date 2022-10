Sji Dzjiņpins pārvēlēts uz trešo termiņu Komunistiskās partijas ģenerālsekretāra amatā

Lai gan pasākums visas nedēļas garumā noritēja pēc iepriekš izstrādātas horeogrāfijas, sestdien iepriekšējais Ķīnas prezidents Hu Dzjiņtao tika pavadīts ārā no noslēguma ceremonijas. Oficiāls skaidrojums notikušajam nav sniegts.

79 gadus vecais Hu, kā izskatījās, negribīgi tika pavadīts prom no kongresa, kur sēdēja pirmajā rindā līdzās Sji. Videoierakstā no notikuma redzams, ka apsargs mēģina satvert sēdošo Hu aiz rokas, bet tiek atraidīts. Tad apsargs mēģina pacelt Hu ar abām rokām aiz padusēm. Pēc apmēram minūti ilgas sarunas ar Sji un premjerministru Li, Hu tiek pavadīts ārā no zāles.