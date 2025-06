Mājās atgriezušies Izraēlā iestrēgušie Latvijas žurnālisti

Trešdien ap plkst.19 vakarā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas žurnālisti iekāpa Lietuvas rīkotajā evakuācijas reisā no Akabas lidostas Jordānijā uz Viļņu. Latvijas žurnālisti Rīgā ieradās ceturtdienas rītā ar Aizsardzības ministrijas organizētu autobusu.

Žurnālistu grupa piektdien, 13.jūnijā, grasījās doties prom no Izraēlas. Taču tobrīd sākās Izraēlas triecieni pret Irānu, un Izraēlas gaisa telpa tika slēgta aviosatiksmei. Izraēlas un Irānas savstarpējie triecieni joprojām turpinās.

Latvijas Ārlietu ministrija trešdien paziņoja, ka evakuācijas reisu no Akabas uz Viļņu izmantojuši 11 Latvijas valstspiederīgie. Lietuvas ziņu portāls "15min.lt" raksta, ka pagaidām nezināmu iemeslu dēļ no evakuācijas reisa tika izsēdināts lietuviešu publicists Mariuss Laurinavičs. Uzņēmējs Ģedimins Žiemelis, kura vadītās "Avia Solutions Group" meitasuzņēmums "Chapman Freeborn" organizēja evakuācijas lidojumu, ierakstā sociālajos tīklos apgalvoja, ka tas esot bijis saistīts ar draudiem uzspridzināt lidmašīnu, taču Laurinavičs paziņojis, ka tā esot bijusi Žiemeļa atriebība par to, ka Laurinavičs viņu kritizējis savos rakstos – nopēlis uzņēmēja saites ar Krieviju un dēvējis par "Kremļa projektu".