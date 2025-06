Izraēla piektdien sāka militāru operāciju, dodot triecienus Irānas kodolobjektiem un citiem militārajiem mērķiem, un uz to Irāna atbild ar raķešu triecieniem Izraēlai. Izraēlā ierobežoti lidojumi, un Latvijas žurnālistu grupa, kurai bija paredzēts no Izraēlas izlidot piektdien no rīta, ir "iestrēgusi" Telavivā, vēsta TV3 Ziņas.