CVK noraida vairākas sūdzības par vēlēšanu norisi Rīgā

Tāpat tika noraidīts iesniegums, kas saņemts no Vidzemes partijas Ogres novada domes deputātu kandidātiem. Vidzemes partijas Ogres novada domes deputāta kandidāts Raivis Uzuls bija iesniedzis sūdzību par to, ka nav ieskaitīta balss, kas saņemta pa pastu, tāpēc būtu jāpārskata visi rezultāti. Savukārt CVK priekšsēdētāja vietas izpildītājs Ritvars Eglājs skaidroja, ka konstatēts, ka balss pa pastu izsūtīta no Latvijas, lai gan šāda balsošana iespējama tikai no ārzemēm.