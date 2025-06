Prezidents: Šis ir laiks, kur nav vietas ne nolaidībai, ne bezatbildībai

Viņš atzīmē, ka 14.jūnijs ir smeldzīgi skaudra diena Latvijas vēsturē. "Deportācijas, kur vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju lopu vagonos tika aizvesti no Latvijas uz Sibīriju, Kazahstānu, uz plašo padomju ļaunuma impēriju, vēl joprojām atbalsojas mūsu tautas dvēselē."

"Taču pat visvēlākajās mūsu vēstures lappusēs tautas gars bija dzīvs. Cilvēki atgriezās. Cilvēki stāstīja par to, kas notika. Un arī tie, kas neatgriezās - to likteņus mēs joprojām mēģinām uzzināt un mēģinām uzzināt, kas ar viņiem notika," atzīmē Rinkēvičs, uzsverot, ka tieši šodien mēs godinām un noliecam galvas visu izsūtīto priekšā un pateicamies tiem, kas stāsta par pieredzēto skolēniem, jaunajām paaudzēm, kā arī to, ka mūsu pienākums ir saglabāt vēsturisko atmiņu.