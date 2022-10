Kurai horoskopa zīmei šonedēļ īpaši veiksies?

Kustība, idejas, plāni un sarunas – šonedēļ jutīsies savā elementā un daudz paveiksi. Pēkšņi var uzrasties cilvēki, ar kuriem esi uz vienas stīgas. Iespējas saprasties no pus vārda un papildināt citam cita idejas. Tā radīsies interesanti lietišķie projekti un darījumu partneri vēlāk var kļūt par draugiem. Vienīgi jāpievērš uzmanība juridiskajai pusei. Lai izvairītos no neveiklām situācijām vai pārpratumiem, fiksē visu līgumos. Darbi ies no rokas, bet par atpūtu arī jāatceras – jo tā jestrāka, jo labāk. Sportiskas aktivitātes vai izdejošanās kādā klubiņā nedēļas nogalē ir tas, kas vajadzīgs.