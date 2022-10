Aiz priekškara: Neeksistējošie, bet lieliskie Irānas droni

Attiecībā uz droniem, par kuriem Rietumu analītiķiem nav šaubu, ka tos piegādājusi Irāna, krievi oficiāli to neapstiprina. Tajā pašā laikā tā sauktie kara korespondenti un armijnieki uzteic Irānas dronu precizitāti un nosoda jebkādas starptautiskās sankcijas pret šo Tuvo Austrumu valsti. Savukārt dažādi politologi klāsta, cik lieliska būtu cieša Krievijas un Irānas sadarbība un tas būtu liels trieciens ASV un visiem Rietumiem. Propagandisti nemitējas atkārtot, cik nepamatotas esot starptautiski noteiktās sankcijas Irānai. Tā ka, no vienas puses, oficiāli netiek atzīts, ka Irāna piegādājusi Krievijai dronus, bet, no otras, tiek stāstīts, cik šīs valsts ražotie ieroči ir augstas kvalitātes un precīzi.

Krievija ir viena no tiesiskākajām valstīm pasaulē, kurai kara apstākļos primāri rūp civiliedzīvotāju dzīvības. Tā propagandisti vērtē lēmumu evakuēt jeb deportēt cilvēkus no Hersonas apgabala, kuru, visticamāk, ukraiņi atkaros. Tikmēr ISW ir paziņojis: "Krievija turpina masveida piespiedu ukraiņu deportācijas, kas, iespējams, ir apzināta etniskās tīrīšanas kampaņa papildus acīmredzamiem Konvencijas par genocīda nozieguma novēršanu un sodīšanu pārkāpumiem. Krievijas vicepremjers Marats Husnuļins 14.oktobrī paziņoja, ka "vairāki tūkstoši" bērnu no Hersonas apgabala "jau atrodas citos Krievijas reģionos, atpūšas atpūtas namos un bērnu nometnēs". Krievijas varas iestādes atklāti atzina, ka bērni no okupētajiem Ukrainas apgabaliem nodoti adopcijai krievu ģimenēs tādā veidā, kas var būt Konvencijas par genocīda nozieguma novēršanu un sodīšanu pārkāpums."