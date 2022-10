Ždanoku neapmierina plānotie grozījumi EP vēlēšanu likumā

ST secināja, ka apstrīdētā norma ir viens no pašaizsargājošās demokrātijas instrumentiem, ar kura palīdzību demokrātiska tiesiska valsts aizsargā tās konstitucionālos orgānus un valsts drošības iestādes no personām, kuras ar savu rīcību apdraud Latvijas valsts neatkarību un demokrātiskas tiesiskas valsts principus. Demokrātiska tiesiska valsts ir tiesīga prasīt, lai personas, kuras ieņem valsts amatus, būtu lojālas valstij un jo īpaši konstitucionālajiem principiem, uz kuriem tā balstīta.

Kā ziņots, Saeima ceturtdien, šī sasaukuma pēdējā sēdē, plāno trešajā, galīgajā lasījumā izskatīt grozījumus EP vēlēšanu likumā, kas pašreizējai Ždanokai varētu liegt tiesības tikt atkārtoti ievēlētai EP kā Latvijas pārstāvei. Likumā paredzēts noteikt, ka EP vēlēšanām Latvijā nevar pieteikt par kandidātu un EP nevar ievēlēt personu, kura pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies Padomju Savienības Komunistiskajā partijā (Latvijas Komunistiskajā partijā). Tāpat likumprojekts paredz, ka no Latvijas ievēlēts EP deputāts, kas notiesāts par noziegumu, zaudēs savu mandātu, un viņa vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura viņš ievēlēts.