Vairākās vietās Latvijā novembrī bez maksas varēs nodot nolietotās automašīnu riepas

Tostarp no 1.novembra līdz 5.novembrim nolietotās riepas varēs nodot Lielvārdē Dravnieku ielā 9C, no 7.novembra līdz 13.novembrim riepas pieņems Ogrē Akmeņu ielā 43B, no 15.novembra līdz 19.novembrim - Skrīveros Birzes ielā 2A, bet no 22.novembra līdz 26.novembrim riepas tiks pieņemtas Koknesē Pauguru ielā 1D.