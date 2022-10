Sirdij nepavēlēsi - iemīlēšanās aizņemtajā

Jūsu randiņu laikā tu regulāri iztēlojies, ko jūt viņa sieva. Tev viņas ir no sirds žēl, un tu atceries, ka uz citu nelaimes laimi neuzcelsi. Tomēr pamest viņu nekādi neizdodas. Naktīs tu sapņo, ka reiz no sievas viņš aizies pie tevis. Nevajag lolot ilūzijas: neskatoties uz neskaitāmajiem stāstiem par to, kā precēts vīrietis pamet sievu un izveido jaunu, stipru ģimeni ar mīļāko, realitātē šādu stāstu ir ļoti maz.