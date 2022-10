Sievietēm trūkst atbildības par savu veselību, bet vēzis nešķiro

– Jāapzinās, ka vēzis nešķiro, un diemžēl nav iespējams garantēt, ka, dzīvojot veselīgi, no vēža iespējams izvairīties. Un jāsaprot, ka skrīnings, kad uz mamogrāfijas izmeklējumu dodas pilnīgi vesela sieviete bez sūdzībām, dod iespēju krūts vēzi atklāt agrīni un to izārstēt. Latvijā uzaicinājuma vēstules reizi divos gados saņem sievietes no 50 līdz 69 gadu vecumam. Jaunākas un vecākas sievietes uz valsts apmaksātu mamogrāfijas izmeklējumu var nosūtīt ģimenes ārsts vai speciālists.