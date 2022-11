Kāpēc izvietot stāvvietas pēc skujiņas principa ir daudz lietderīgāk? Satiksmes eksperts skaidro situāciju

Irbītis skaidro: ja automašīna izbrauc no stāvvietas, kas novietota 45 grādu leņķī, šoferis pilnībā redz, kas notiek aizmugurē. "Vajadzības gadījumā iebrauktu atpakaļ stāvvietā, protams, ja organizēta vienvirziena satiksme."

Risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumā ir ļoti mazs, jo abi šoferi - tas, kurš braukā pa stāvlaukumu, meklējot brīvu vietu, un tas, kurš izbrauc no vietas, - redz viens otru.

Irbītis atklāj, ka skaidrojums nav sarežģīts: "Ja mums stāv tuvu esoši spēkrati 90 grādu leņķī, automašīnai ir nepieciešams pilns tās garums, lai izbrauktu un izgrieztos no stāvvietas. Faktiski ir vajadzīgi aptuveni 5,5 līdz seši metri, lai izbrauktu no vietas."

"Ja stāvvieta novietota 45 grādu leņķī, lai izbrauktu no vietas, nepieciešami tikai trīs metri, kas ir aptuveni uz pusi mazāk. Tas skaidrojams ar to, ka automobilim nav no vietas jāizbrauc pilnā garumā, jo viņš jau brauc laukā leņķī," atklāj satiksmes eksperts.