Pēdējā 13. Saeimas sasaukuma sēdē parlaments apstiprina minimālās algas palielināšanu līdz 620 eiro

Deputāti norāda, ka minimālās algas palielināšana ir viens no instrumentiem strādājošo nabadzības mazināšanai - īpaši cenu pieauguma apstākļos. Politiķi atzīmē, ka Lietuvā minimālā alga ir 730 eiro un Igaunijā - 654 eiro.

"Konservatīvo" partiju pārstāvošais labklājības ministrs Gatis Eglītis iepriekš ir atzinis, ka Latvijā būtu jāpārskata minimālā alga, un to varētu noteikt kā aptuveni pusi no vidējās darba samaksas valstī.

Parlaments sēdē galīgajā lasījumā lēma arī par grozījumiem Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu likumā, kas pašreizējai EP deputātei Tatjanai Ždanokai (LKS) liegs tiesības tikt atkārtoti ievēlētai EP kā Latvijas pārstāvei. Likumā noteikts, ka EP vēlēšanām Latvijā nevar pieteikt par kandidātu un EP nevar ievēlēt personu, kura pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies Padomju Savienības Komunistiskajā partijā (Latvijas Komunistiskajā partijā). Tāpat likums paredz, ka no Latvijas ievēlēts EP deputāts, kas notiesāts par noziegumu, zaudēs savu mandātu, un viņa vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura viņš ievēlēts.