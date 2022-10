Nelīdzeni zobi, ūsiņas, sīkas ačeles, apsārtis deguns jeb kā veselīgi cīnīties ar kompleksiem

Lūpas. Problēma sākās ar ūsiņu parādīšanos. Lielākais meitenes kauns un murgs. Sapratu, ka mani neviens nekad neskūpstīs. Neviens! Tāpēc (arī tāpēc, ka nespēju iedomāties sevī citu siekalas un izvairījos no jebkādas iespējas saskarties ar tām, nedzēru un neēdu no traukiem, ko lietoja kāds cits) izvairījos no bučošanās līdz pat vidusskolas beigām. Negribēju traumēt nevienu zēnu, pārāk lielu tuvību nepieļāvu. Dejas pustumsā – tas bija vienīgais, kā es iedomājos savas nākotnes attiecības ar vīriešiem. Ja viss gāja uz satuvināšanos, lauzu iespējamās attiecības. Raudāju. Puiši mani nesaprata. (Nez vai saprastu tad, ja es atzītos, ka nevaram draudzēties manu ūsu dēļ!) Vēlākos gados, kad eiforijā atgriezos no studijām ārzemēm, nolēmu tikt galā ar savu „virslūpas dāvanu”, vienkārši izraujot lieko. Gadiem milzusī problēma bija atrisināta ar pāris rokas vēzieniem – uz visiem laikiem.