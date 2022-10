Vairāk nekā puse jauniešu bērnībā saskārušies ar seksuāla rakstura darbībām

Kopumā ar seksuāla rakstura darbībām vai komentāriem līdz 16 gadu vecumam saskārušies 56% jauniešu, no kuriem lielākā daļa to piedzīvojuši skolā (39%), biežāk no draugiem vai klasesbiedriem. Kad tas noticis, 41% nav sapratuši notiekošā nozīmi, 26% pēc notikušā jutās slikti, bet 15% jutās spiesti piekrist šīm darbībām. Zīmīgi, ka tikai 12% bērnu par šo pieredzi izstāstīja vecākam vai radiniekam un tikpat maz arī saņēma psiholoģisku atbalstu vai palīdzību.