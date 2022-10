Kristiana Brektes radītā kolekcija aktualizē cīņu pret vardarbību

Visa iegūtā peļņa no kolekcijas tiks ziedota ģimenes krīzes centru labiekārtošanai. Kolekcijā iekļauto produktu cena ir sākot no 2,99 eiro.

“Lai gan vardarbība ģimenē ir sastopama mūsu ikdienā vairāk, nekā mēs to vēlamies pamanīt, tomēr jūtu, ka daļa sabiedrības izvēlas to noliegt un norobežoties no tās. Esmu pievienojies iniciatīvai “Pamani vardarbību”, lai pievērstu uzmanību tai “nepareizajai” pasaulei, jo, tikai turot acis vaļā un vēršoties pret vardarbību ģimenē, mēs varēsim palīdzēt un mazināt to savā vidē,” paskaidro mākslinieks Kristians Brekte.