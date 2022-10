Jaunā valdība un Rīgas attīstības plāns: politiķi apspriežas partiju birojos, RD kabinetos un arī Daugavmalā

Uz to cer ārpus jaunās valdības koalīcijas palikušie “Progresīvie”, kam ir lielākā no RD valdošajām frakcijām un kas iepriekš pārmeta aizejošajam ministram Artūram Tomam Plešam (A/P) plāna nobremzēšanu azartspēļu biznesa interesēs. “Progresīvie” solījumu ar Rīgas attīstības plānu nekavēties ir saņēmuši no premjera Krišjāņa Kariņa (JV), savukārt ar bezpartejisko Rīgas mēru Mārtiņu Staķi par to runāja arī topošo valdību veidojošā Apvienotā saraksta (AS) pārstāvji, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Neoficiāla saruna par galvaspilsētas attīstības plānu AS pārstāvim Uldim Seskam notika arī ar bijušo Rīgas mēru, tagadējo domes un topošo Saeimas opozicionāru Oļegu Burovu (GKR/LPV).