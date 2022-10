Pakavs, kadiķis, deviņas atslēgas? Kā senči pasargāja savu mājokli veļu laikā?

Pakavs ir viens no senākajiem veiksmes nesējiem un laimes amuletiem, kam daudzi piedēvē spējas pasargāt mājokli no dažādām negatīvām enerģijām, nelaimes gadījumiem, skaudības un ļaunas acs. Ja pakavu liek pie durvīm iekšpusē, tas jānovieto kā burts "u" - ar atvērumu uz augšu, lai caur to mājoklī ieplūstu veiksme un laime, bet, ja ārpusē, - gluži otrādi, ar atvērumu uz leju, lai pār to "notecētu" un mājā neiekļūtu nelaimes un smaga enerģija. Pakava kā veiksmes nesēja slava nav izdaudzināta gluži bez pamata: ja senos laikos gadījās atrast no zirga kājas nokritušu zelta pakavu, tas atradējam varēja ienest veselu bagātību.