Septiņi noderīgi padomi: kā sagatavot auto ziemai?

Temperatūrai samazinoties, vasaras mazgāšanas šķidrums sasalst un aizsprosto visu vējstikla mazgāšanas sistēmu, tajā skaitā arī sprauslas. Lai izvairītos no liekiem kreņķiem, pirms ziemas sezonas iestāšanās iztukšojiet mazgāšanas sistēmu un iepildiet ziemas mazgāšanas šķidrumu, kas satur tādas aktīvās vielas kā glicerīnu.

Automašīnas akumulatori vidēji kalpo no trim līdz četriem gadiem. To mūžs ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Taču lielākā daļa autovadītāju akumulatorus maina vien pēdējā brīdī.