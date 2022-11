Brīnumainais acetilholīns: kas tas ir, kāpēc mums to vajag un kā to vairot organismā?

Tad palīgā nāk acetilholīna esterāze – viela, kas savukārt noārda jeb apēd lieko acetilholīnu un palīdz mazināt tā līmeni. Tas, kā cilvēks jūtas, var būt atkarīgs gan no acetilholīna daudzuma organismā, gan no acetilholīna esterāzes aktivitātes. Ja abi darbojas līdzsvaroti, uzturot optimālu acetilholīna daudzumu, – lieliski, bet, ja acetilholīna esterāze ir pārāk aktīva, veidojas acetilholīna trūkums. Tādā gadījumā var būt nepieciešami medikamenti, kas piebremzē acetilholīna esterāzes darbību.

vakarā jebkura izvēle vai lēmums šķiet grūts, bet, no rīta pamostoties, liekas – esi nosapņojis pareizo atbildi. Ja acetilholīns ir pietiekamā daudzumā, tas miega laikā palīdz sakārtot un pārstrādāt pa dienu saņemto informāciju, un no rīta galva šķiet skaidrāka,” stāsta Dr. Viktorija Ķēniņa.

“Sarunājoties ar gados veciem cilvēkiem, reizēm var just – cilvēkam vairs nav tik ass prāts kā agrāk, varbūt mainās viņa raksturs. Tas ir dabisks process. Taču pēdējā laikā aizvien biežāk akadēmiskajās aprindās runā par tā sauktajiem supereidžeriem (no angļu valodas superagers jeb supernovecotāji), kam pat 80 un vairāk gadu vecumā kognitīvā funkcija saglabājas kā 40 gadus vecam cilvēkam. Mēs visi novecojam, un smadzeņu apjoms, līdz ar to arī neirotransmiteru izstrāde, normālos apstākļos samazinās. Izrādās, ka supereidžeriem acetilholīns izdalās tāpat kā pārējiem cilvēkiem, bet viņiem no dabas ir ļoti zema acetilholīna esterāzes aktivitāte. Līdz ar to acetilholīna noārdīšana praktiski nenotiek, un tā līmenis automātiski ir augstāks nekā cilvēkam, kurš noveco dabiskā veidā. Tāpēc par acetilholīna esterāzes aktivitāti ir vērts interesēties arī tad, ja esi vesels, bet vienkārši vēlies saglabāt kognitīvo jaunību. Galu galā, mēs visi taču ceram, ka 80 gados būsim nemitīgā kustībā un baudīsim dzīvi – ja nu vienīgi, cerams, vairs neskriesim uz darbu,” saka Dr. Viktorija Ķēniņa.