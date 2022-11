Latvijas zīmoli, ar kuriem jālepojas interjera un dizaina pasaulē

Izstāde jau šajā nedēļas nogalē, no 4. līdz 6. novembrim Ķīpsalā!

Dizaina studijas “Baart” komanda vienmēr spēj saskatīt skaistumu arī tur, kur citi redz tikai vecu mēbeli. To var atjaunot! Tā reiz, pārstrādājot un atjaunojot padomju laiku mēbeles, no kādas sekcijas apakšējā rāmja tapa soliņš. Lai to padarītu pievilcīgāku, dzima ideja virsmai izmantot mēbeļu auduma pīnes. Tas bija liktenīgi! Šis produkts iekrita cilvēku sirdīs! Tagad pīnes tiek integrētas gan soliņos, gan skapju durvīs, dīvānos, plauktu fasādēs utt. Top jauni dizaina produkti, un pīnes tos papildina. Pīnes ir kļuvušas teju par “Baart” atpazīšanas zīmi. Turklāt šī produkta ražošana samazina materiālu atlikumus līdz minimumam!