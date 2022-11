Kaķi, suņi un bruņurupuči – rudens pūkainākajā izstādē

Mēdz teikt, ka īstais mājas saimnieks ir kaķis, bet kurš no tiem visiem ir dižciltīgākais? To Ķīpsalā 12. un 13. novembrī lems eksperti no Itālijas, Igaunijas, Latvijas un pirmo reizi no Turcijas, vērtējot vairāk nekā 400 minčus no piecām valstīm. Lai gan minči nevar lepoties ar tik bagātu šķirņu daudzveidību kā suņi, cīņa solās būt sīva par absolūto dienas uzvarētāja titulu – skaistāko un šķirnei atbilstošāko kaķi “Labākais no labākajiem”.