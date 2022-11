"Viss taču ir atrodams tīmeklī!" Kāpēc jaunieši ir jāizglīto par seksualitāti un reproduktīvo veselību?

Vecākiem noteikti ir jāiesaistās savu atvašu seksuālajā audzināšanā. Kā nekā tas, cik apmierināts bērns būs ar sevi un savu ķermeni, cik veiksmīgi spēs veidot savas intīmās attiecības, vai pratīs pateikt “nē”, noteiks to, cik kvalitatīva un veiksmīga būs bērna turpmākā dzīve un sabiedrība kopumā. Taču ar sarunām ar vecākiem nepietiek. Lai cik tuvas būtu attiecības ar mammu un/vai tēti, atcerieties sevi pubertātes vecumā - vai spējāt vecākiem pajautāt par visu, kas satrauc? Un, ja spējāt, vai vecāki spēja atklāti, bez mulsuma un aizspriedumiem uz visiem jautājumiem atbildēt? Vecākiem ir jāveido uzticēšanās, jārada bērnā pārliecība, ka viņu uzklausīs un labprāt pārrunās ikvienu jautājumu. Taču vienlaicīgi jāparūpējas par to, lai atbildes uz neuzdotiem jautājumiem bērns rastu uzticamā vidē, nevis neparedzamajā internetā. Piemēram, skolā! Jo pienāk brīdis, kad pubertātes vecumā vienaudžu viedoklis kļūst būtiskāks par vecāku. Tieši tāpēc “Papardes zieds” jau ilgus gadus (kopš 1994.gada) piedāvā apmācības, kuru laikā skolu klasēs tiek izrunātas viskutelīgākās un mulsinošākās tēmas atbilstoši konkrētās grupas vecumam, mūsdienu tendencēm un interesēm.

Katra mūsu vadītā nodarbība nes jaunas atklāsmes. Gan par to, kā mainās vecuma slieksnis dažādām seksualitātes tēmām, gan arī par to, kā mainās bērnu un jauniešu attieksme pret katru no tām. Ir bijušas situācijas, kad nodarbībā 14 gadus veciem jauniešiem, runājot par sagatavošanos pirmajai seksuālajai pieredzei, tapis skaidrs, ka daļai šāda pieredze jau ir bijusi, un nodarbības vadītājam ir bijis jāpielāgojas, attīstot tēmu par izsargāšanos un to, kā turpmāko pieredzi veidot patīkamu abiem vai klausīt savām sajūtām un pateikt “nē”.