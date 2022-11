remonts ⟩ Pirms un pēc: kā iekārtot mansardu?

Interjera dizainere arī nodemonstrēja, kā katru no stūriem var maksimāli izmantot. Viņa pie slīpajiem griestiem piestiprināja drēbju stangas ar regulējamu platumu. Tādā veidā pēc iespējas ērtāk var izmantot to telpas daļu, kurai ir zemāks griestu augstums – nišā vienu pie otra var novietot atvērtus plauktus. Drēbes vai citus priekšmetus atvērtos plauktos var glabāt kastēs – tas atvieglo to sakārtošanu un arī tādējādi arī mazina putekļu uzkrāšanos.