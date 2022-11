Video ⟩ Ukraina Luhanskas apgabalā iznīcinājusi Krievijas mobilizēto bataljonu

“Mūs izsēdināja laukā, lika ierakties, taču mums bija tikai trīs lāpstas uz visu bataljonu, vispār nebija nekāda atbalsta. Rakām, cik varējām, un no rīta sākās apšaude - artilērija, “gradi” [raķešmetēji], mīnmetēji un bezpilota lidaparāti mūs vienkārši nopļāva. Kad viss sākās, virsnieki uzreiz aizbēga. Šāvienu starplaikos mēģinājām ierakties, bet mūs uzreiz pamanīja no bezpilota lidaparātiem un vienkārši nošāva.

No 570 cilvēkiem palika 29, vēl 12 bija ievainoti, visi pārējie - nogalināti,” sacīja Agafonovs.

Bojā gājušie Ukrainā bija ieradušies no Voroņežas apgabala.

Pēc Agafonova teiktā, uz šo rajonu [Luhanskas apgabalu] tiekot vesti mobilizētie cilvēki no visas valsts, lai novērstu nepilnības aizsardzībā, bet līgumkaravīri un brīvprātīgie “sēž trešajā rindā”.

Agafonovs un viņa dzīvi palikušie kolēģi pēc tam atkāpās uz Svatovu, kur sastapa mobilizētos no citiem sakautiem bataljoniem.

Vēl viena izdzīvojušā iesauktā no tā paša bataljona sieva Ludmila Černiha apstiprināja Agafonova vārdus.

“Viņš (vīrs – red.) man zvanīja no rīta, no kāda cita numura un stāstīja, kas noticis, ka palikuši rakt aizsardzības līniju, viņus nosegusi mīnmetēju uguns un viņi kaut kā no Krasnodonas nokļuvuši Svatovā, kur tagad slēpjas. Tagad viņiem ir bail kaut kur iet, pat uz kontrolpunktiem baidās iet ārā. Priekšniecība viņus pameta un viņi nezina, ko darīt, tikai lūdz palīdzību,” stāstīja sieviete.